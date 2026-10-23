CNG Price Hike: दीवाली से पहले महंगाई का तगड़ा झटका! इस शहर में बढ़े CNG के दाम, ₹100 के पास पहुंची कीमत

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली की तैयारियां जहां जोरो-शोरों पर हैं, इसी बीच लोगों की महंगाई (Inflation) का एक और झटका लगा है। अडानी गैस (Adani Gas) ने अचानक कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG की कीमतों (CNG Price Hike) में 4.45 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी बढ़ोतरी कर दी है। जिससे अब लोगों का मंथली बजट और ज्यादा बिगड़ सकता है। आइए जानते हैं कि कहां इसका असर दिखाई देगा।

किस शहर में बढ़े दाम? अडानी गैस के द्वारा बढ़ाए गए इन दामों का असर गुजरात के अहमदाबाद (Ahemdabad CNG Price) में दिखाई देगा। अगस्त 2026 में भी कंपनी ने सीएनजी के दामों में ₹4 प्रति किलो की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद अब सीएनजी की कुल कीमत ₹98.47 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी कि सीएनजी के दाम ₹100 के बहुत करीब पहुंच गए हैं। हालांकि अडानी गैस द्वारा बढ़ाए गए दामों का असर गुजरात के बाहर देखने को नहीं मिलेगा।