बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी संगठन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने वेतन आयोग के सामने कई अहम मांगें रखी हैं। इनमें सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने, पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने और महंगाई भत्ते (DA) का 50% हिस्सा बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग शामिल है। अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की सैलरी और रिटायरमेंट से जुड़े फायदों में बड़ा बदलाव हो सकता है।

18 नवंबर को आयोग के सामने रखीं मांगें BPMS ने 18 नवंबर 2026 को 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन के साथ दूसरे दौर की बातचीत के दौरान अपना मांग पत्र पेश किया। यह संगठन रक्षा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ है। संगठन ने कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, भत्तों और दूसरी सुविधाओं में बदलाव की मांग की है।

3% की जगह 6% सालाना इंक्रीमेंट की मांग फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी पर सालाना 3% इंक्रीमेंट मिलता है। BPMS चाहता है कि इसे बढ़ाकर 6% किया जाए। संगठन का मानना है कि महंगाई और बढ़ती जरूरतों को देखते हुए कर्मचारियों की सालाना वेतन वृद्धि में इजाफा जरूरी है। इसके अलावा आयोग से ऐसा फिटमेंट फैक्टर तय करने की मांग की गई है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई के हिसाब से उचित बढ़ोतरी हो सके।

DA का 50% हिस्सा बेसिक सैलरी में हो मर्ज संगठन की एक अहम मांग महंगाई भत्ते यानी DA को लेकर भी है। BPMS ने मौजूदा DA का 50% हिस्सा बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज करने का प्रस्ताव दिया है। इससे फिटमेंट फैक्टर लागू होने से पहले ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का आधार बढ़ सकता है। हालांकि, इस मांग को अभी सरकार की मंजूरी नहीं मिली है।

पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर्मचारी संगठन ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को बंद करके पुरानी पेंशन योजना (OPS) दोबारा लागू करने की मांग की है। इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। संगठन चाहता है कि सभी कर्मचारियों को कम से कम 30 दिन की सैलरी और DA के बराबर बोनस मिले।

बीमा कवर 30 हजार से बढ़ाकर 15 लाख करने का प्रस्ताव BPMS ने केंद्रीय कर्मचारियों की बीमा सुविधाओं में भी बड़े बदलाव की मांग की है। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) का बीमा कवर मौजूदा 30,000 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। वहीं, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (DLI) का लाभ बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की मांग की गई है।

छुट्टियों और दूसरी सुविधाओं में भी बदलाव की मांग संगठन ने कर्मचारियों की कैजुअल लीव 8 दिन से बढ़ाकर 12 दिन सालाना करने, पितृत्व अवकाश 45 दिन करने और चाइल्ड केयर लीव को दो साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा हर महीने एक दिन की मेंस्ट्रुअल लीव देने की मांग भी की गई है।