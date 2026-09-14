₹7.5 करोड़ का मिलता है ये गद्दा, इस 174 साल पुरानी कंपनी की छठी पीढ़ी बनाती है; एक की कीमत में खरीद लेंगे 500 तोला सोना!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अच्छी और सुकून भरी नींद हर इंसान की जरूरत है। आमतौर पर हम एक अच्छे गद्दे (Mattress) के लिए ₹700 से ₹10 हजार या ज्यादा से ज्यादा ₹1 लाख तक खर्च करते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक गद्दे की कीमत ₹7.5 करोड़ हो सकती (World's Most luxury mattress) है। इतने पैसों में तो दिल्ली-मुंबई जैसै शहरों में एक आलीशन विला या कई लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं।

यह कोई खयाली पुलाव नहीं, बल्कि हकीकत है। स्वीडन की 174 साल पुरानी लग्जरी बेड बनाने वाली कंपनी हैस्टेंस (Hastens) दुनिया के सबसे महंगा गद्दे बनाती है। आखिर क्या है इस कंपनी का इतिहार और कैसे बनाया जाता है ₹7.5 करोड़ का ये अनोखा गद्दा।

कब शुरु हुई थी हैस्टेंस कंपनी? इस कंपनी की शुरुआत आज की नहीं, बल्कि करीब 174 साल पहले 1852 में स्वीडन में हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कंपनी शुरुआत में गद्दे नहीं, बल्कि घोड़ों की काठी (saddles) बनाने का काम करती थी। उस समय काठी बनाने वाले कारीगर ही घोड़े के बालों का इस्तेमाल करके गद्दे भी बनाते थे।

समय के साथ कंपनी ने पूरी तरह से बिस्तर और गद्दे बनाने पर फोकस किया। इनकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन थी कि 1952 में इसे स्वीडन के राजघरानों (Swedish royal court) का आधिकारिक सप्लायर नियुक्त कर दिया गया। आज यह कंपनी अपनी छठी पीढ़ी के हाथों में है और दुनिया भर के अरबपतियों और हॉलीवुड सितारों की पहली पसंद बन चुकी है।

₹7.5 करोड़ कीमत क्यों? इस गद्दे की सबसे महंगी वैरायटी (जैसे grand vividus मॉडल) की कीमत करीब ₹7 से ₹7.5 करोड़ तक जाती है। इसकी आसमान छूती कीमतों के पीछे कई कारण हैं। 1. इस गद्दे की सबसे बड़ी खासियत इसमें इस्तेमाल होने वाले घोड़े का बाल हैं। गद्दे में घोड़े की पूंछ के बालों को बेहद खास प्रक्रिया से धोकर, साफ करके और गूंथ कर डाला जाता है। घोड़े के बाल प्राकृतिक वेंटिलेश का काम करते हैं। ये पसीने और नमी को सोख लेते हैं, जिससे गद्दा हमेशा ठंडा और सूखा रहता है। इसके अलावा, घोड़े के बाल एक बेहतरीन नेचुरल स्प्रिंग की तरह काम करते हैं।

2. यह गद्दा किसी फैक्ट्री में मशीनों से नहीं बनता। स्वीडन में कंपनी के मास्टर कारीगर इसे पूरी तरह से अपने हाथों से बनाते हैं। एक सिंगल गद्दे को बनाने और सिलने में कारीगरों को करीब 1 महीने का समय लगता है। इसकी सिलाई की तकनीक पीढ़ियों पुरानी है।

3. इस गद्दे में किसी भी तरह के फोम, रबर, प्लास्टिक या सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बेस को बनाने के लिए उत्तरी स्वीडन के खास पाइन वुड का इस्तेमाल होता है, जो बहुत धीमी गति से बढ़ता है और बेहद मजबूत होता है। घोड़े के बालों के अलावा इसमें शुद्ध कपास (Cotton), ऊन (Wool) और फ्लैक्स (Flax) की परतें बिछाई जाती हैं, जो तापमान को नियंत्रित रखती हैं।

इसकी गारंटी की जवाब नहीं... गद्दे के अंदर लगी पॉकेट स्प्रिंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब आप करवट लेते हैं, तो आपके बगल में सो रहे व्यक्ति को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती। कंपनी अपने गद्दों पर कम से कम 25 साल की वारंटी देती है, लेकिन असल में यह जीवन भर चलते हैं।