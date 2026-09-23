पश्चिमी चंपारण: किराये के मकान में महिला का शव मिलने से सनसनी, प्रेमी पर हत्या का आरोप 

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। नगर के प्रकाशनगर वार्ड 11 में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। महिला का शव उसके किराए के मकान में मिला है।

गर्दन पर जख्म के निशान पाए गए हैं। मृतका की पहचान गुड़िया पटेल (35) के रूप में हुई है। वह करीब 8 वर्षों से अपने पति से अलग रह रही थी।

उसका पति नेपाल में ही रह गया। उसके बाद महिला प्रकाश नगर में एक किराए के मकान में रहती थी। जहां करीब तीन-चार वर्षो से नगर की वार्ड संख्या एक निवासी प्रेमी आशीष जायसवाल उर्फ सिकु का आना जाना था।

उसके मायके वाले भी उसी मोहल्ले में रहते हैं और उन्हें भी आशीष जायसवाल से गुड़िया पटेल से ताल्लुक की जानकारी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। मृतका की मां अंजनी देवी और बहन वर्षा देवी ने सिकु पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

स्वजनों के अनुसार चार दिन पहले गुड़िया का उससे किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसकी जानकारी उसने मायके वालों को भी दी थी। मायकेवालों का कहना है कि घटना की रात गुड़िया का करीब नौ वर्षीय बेटा अपनी नानी के पास चला आया था। घर में गुड़िया अकेली थी। इसी दौरान उसके आशीष जायसवाल उर्फ सिकु ने उसकी हत्या कर दी।