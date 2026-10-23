पश्चिमी चंपारण के भितहा में विद्यालय की जर्जर छत का प्लास्टर गिरा, दो छात्राएं घायल

संवाद सूत्र, भितहा(पश्चिमी चंपारण)। West Champaran School Accident: भितहा प्रखंड क्षेत्र की दीही पकड़ी पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय दीही पकड़ी में शुक्रवार को कक्षा के दौरान छत का प्लास्टर टूटकर गिर गया।

इसकी चपेट में आने से कक्षा आठ में पढ़ रही दो छात्राएं सुमन कुमारी और निभा कुमारी घायल हो गईं। दोनों को हल्की चोटें आई हैं और उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

कक्षा में अचानक गिरा प्लास्टर

प्रधान शिक्षक हरेंद्र किशोर बैठा की पहल पर दोनों छात्राओं को स्थानीय स्तर पर उपचार उपलब्ध कराया गया।

प्रधान शिक्षक ने बताया कि विद्यालय के पुराने भवन में कक्षा चल रही थी, तभी छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। घटना के बाद विद्यालय में अफरातफरी मच गई और इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई।

जर्जर भवन में पढ़ाई

प्रधान शिक्षक के मुताबिक विद्यालय का भवन काफी पुराना और जर्जर है। पर्याप्त भवन नहीं होने के कारण बच्चों को पुराने भवन में पढ़ाना पड़ रहा है। प्लास्टर गिरने की घटना के बाद शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है।