पश्चिम चंपारण में जीवित्पुत्रिका पर्व पर नदी में डूबा किशोर, तीन घंटे बाद भी तलाश जारी
पश्चिम चंपारण में जीवित्पुत्रिका पर्व पर हड़बोड़ा नदी में नहाते समय 14 वर्षीय किशोर गौरव कुमार डूब गया। तीन घंटे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। West Champaran River Drowning: जीवित्पुत्रिका पर्व के अवसर पर शनिवार को हड़बोड़ा नदी में नहाने गया 14 वर्षीय किशोर डूब गया।
हादसा गौनाहा प्रखंड के जड़िया मुरली गांव के समीप सुबह करीब 10 बजे हुआ। डूबे किशोर की पहचान जड़िया मुरली गांव निवासी जितेंद्र गिरी के पुत्र गौरव कुमार (14) के रूप में हुई है।
गौरव कुछ अन्य बच्चों के साथ नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान वह नदी के गहरे डोभ में चला गया और डूब गया। साथ रहे बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग नदी किनारे पहुंचे और घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी।
तीन घंटे से तलाश जारी
सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने अपने स्तर से नदी में किशोर की तलाश शुरू की, लेकिन करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। घटना के बाद स्वजनों में चीख-पुकार मची हुई है।
ग्रामीणों ने घटना की सूचना अंचल प्रशासन को दी। अंचल अधिकारी रणधीर कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने एनडीआरएफ टीम को घटना की जानकारी देकर रेस्क्यू के लिए बुलाया।
एनडीआरएफ में देरी पर आक्रोश
एनडीआरएफ टीम के पहुंचने में देरी होने पर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का कहना है कि पर्व के दिन भी नदी में हादसे के बाद बचाव दल के पहुंचने में देरी हो रही है।
सीओ रणधीर कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ टीम को सूचना दी गई है। टीम के पहुंचने के बाद रेस्क्यू अभियान शुरू कराया जाएगा। प्रशासन की ओर से किशोर की तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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