पश्चिम चंपारण में जीवित्पुत्रिका पर्व पर नदी में डूबा किशोर, तीन घंटे बाद भी तलाश जारी

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। West Champaran River Drowning: जीवित्पुत्रिका पर्व के अवसर पर शनिवार को हड़बोड़ा नदी में नहाने गया 14 वर्षीय किशोर डूब गया।

हादसा गौनाहा प्रखंड के जड़िया मुरली गांव के समीप सुबह करीब 10 बजे हुआ। डूबे किशोर की पहचान जड़िया मुरली गांव निवासी जितेंद्र गिरी के पुत्र गौरव कुमार (14) के रूप में हुई है।

गौरव कुछ अन्य बच्चों के साथ नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान वह नदी के गहरे डोभ में चला गया और डूब गया। साथ रहे बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग नदी किनारे पहुंचे और घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी।

तीन घंटे से तलाश जारी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने अपने स्तर से नदी में किशोर की तलाश शुरू की, लेकिन करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। घटना के बाद स्वजनों में चीख-पुकार मची हुई है।