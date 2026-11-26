जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। हाथी दांत की खेप, दोपहिया वाहन और भारत-नेपाल सीमा का रास्ता... तस्करों ने तस्करी के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि डीआरआई और बिहार पुलिस की टीम पहले से घात लगाए बैठी है।

रामनगर के पास घेराबंदी हुई तो तस्करी का खेल खत्म हो गया। 19.39 किलो हाथी दांत के साथ चार लोग गिरफ्तार कर लिए गए। बैग में छिपाकर ले जा रहे थे हाथी दांत जानकारी के अनुसार, चारों आरोपित दोपहिया वाहनों से हाथी दांत लेकर जा रहे थे। दांतों को एक बैग में छिपाकर रखा गया था। इसी दौरान गुप्त सूचना पर सक्रिय डीआरआई और बिहार पुलिस की टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया।

टीम को देखते ही चारों आरोपित भागने लगे। हालांकि, जवानों ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। इसके बाद बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से हाथी दांत बरामद हुए। पटना, भोजपुर और पश्चिम चंपारण के हैं आरोपित वन प्रमंडल एक के डीएफओ पंकज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के विश्वभरपुर गांव निवासी संतोष पांडेय, भोजपुर जिले के कोईलवर निवासी रामेश्वर मिश्र तथा पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज के जयमंगलापुर गांव निवासी ब्रह्मदेव प्रसाद और नरेश कुमार के रूप में हुई है।