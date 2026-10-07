पश्चिमी चंपारण में प्रभारी प्रधानाध्यापक का 9 वर्ष पुराना वीडियो वायरल, बीईओ ने लिया संज्ञान

संवाद सूत्र, इनरवा (पश्चिमी चंपारण)। West Champaran Old Video: राज्य संपोषित उच्च विद्यालय प्लस-टू रमपुरवा में प्रभारी प्रधानाध्यापक की प्रतिनियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच नवनियुक्त प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रमोद यादव का करीब नौ वर्ष पुराना वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

वीडियो में प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ एक महिला बैठी दिखाई दे रही हैं। टेबल पर खाने-पीने की सामग्री के साथ कुछ बोतलें भी नजर आ रही हैं।

वीडियो को लेकर चर्चा

वीडियो का दृश्य ठंड के मौसम का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसमें नवनियुक्त प्रभारी प्रधानाध्यापक जैकेट पहने दिखाई दे रहे हैं।

हालांकि, दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो प्रसारित होने के बाद इसे लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

प्रधानाध्यापक ने दी सफाई

इधर, प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रमोद यादव ने वीडियो को नौ वर्ष पुराना बताया है। उन्होंने कहा कि इसे साजिश के तहत प्रसारित किया गया है और इसके जरिए उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वीडियो के प्रसारण को लेकर आपत्ति जताई है।