बगहा में ट्रैक्टर से टकराई बाइक, युवक की मौत, ओवरटेक करने की कोशिश बनी वजह

संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)। पश्चिम चंपारण जिले के पटखौली थाना क्षेत्र के नरवल बरवल गांव के समीप सोमवार की शाम पांच बजे ट्रैक्टर से टकराने के बाद बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे में बाइक पर सवार दो अन्य युवक सुरक्षित बच गए। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के गोरियापट्टी वार्ड संख्या-25 निवासी अर्जुन राम के पुत्र राजन राम के रूप में हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर सेमरा से बगहा की ओर आ रहे थे। नरवल बरवल गांव के समीप पहुंचने पर ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रैक्टर से टकराई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजन राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद करीब आधे घंटे तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त बाइक व ट्रैक्टर को जब्त कर लिया।