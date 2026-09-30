VTR की बाघिन एयरफोर्स के विमान से पहुंची पश्चिम बंगाल, 2 अक्टूबर को जंगल में छोड़े जाने की उम्मीद

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। VTR Baghin Relocation: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) की एक बाघिन ने बिहार के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है।

वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से पहली बार बिहार से किसी बाघ को दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया गया है। 29 सितंबर की शाम करीब पांच बजे वीटीआर में बेहोश कर रेडियो कॉलर लगाने के बाद बाघिन को सड़क मार्ग से गोरखपुर हवाई अड्डे पहुंचाया गया।

जंगल में बाघिन की स्वास्थ्य जांच करती टीम। सौ. विभाग वहां से भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से उसे पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व ले जाया गया। 30 सितंबर की सुबह करीब आठ बजे बाघिन सुरक्षित बक्सा पहुंच गई। इस तरह करीब 15 घंटे के भीतर पूरा स्थानांतरण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।