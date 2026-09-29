वीटीआर में पकड़ी गई बाघिन, 14 दिन की तलाश के बाद मिली सफलता

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व भेजी जाने वाली बाघिन को रेस्क्यू अभियान के 14वें दिन टीम ने मंगलवार को उसे पकड़ लिया है।

अभियान में लगी विशेष टीम ने। मंगुराहा वन क्षेत्र के जसौली जंगल स्थित कंपार्टमेंट नंबर 70 के पास उसे ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित पकड़ा है।

इसके बाद बाघिन को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मंगुराहा कार्यालय लाया जा रहा है। मेडिकल जांच पूरी होने के बाद उसे पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व भेजने की तैयारी है।

मवेशी के शिकार से मिली लोकेशन, पगमार्क से ट्रैकिंग

बारिश के कारण बीते चार दिनों से रेस्क्यू अभियान की गति सुस्त पड़ गई थी बारिश खत्म होते ही टीम ने अभियान की गति बढ़ाई। इसी क्रम में टीम द्वारा रखी गई एक मवेशी का शिकार उसने सोमवार रात कर लिया।