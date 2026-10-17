वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में नए पर्यटन सत्र का आगाज, सैलानी देख पाएंगे बाघ और वन्यजीव

संवाद सूत्र, वाल्मीकिनगर (पश्चिमी चंपारण)। Valmiki Tiger Reserve New Tourism Session: बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व 'वाल्मीकि टाइगर रिजर्व' (VTR) में नए पर्यटन सत्र की शानदार शुरुआत हो गई है।

शनिवार को वन विभाग के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (PCCF) सह हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स अरविंदर सिंह ने फीता काटकर और जंगल सफारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर नए सत्र का औपचारिक शुभारंभ किया।

इस दौरान थारू कला संस्कृति एवं प्रशिक्षण संस्थान (हरना टांड़) के कलाकारों ने पारंपरिक 'झमटा नृत्य' प्रस्तुत किया, जिसकी अधिकारियों ने काफी सराहना की।

गैंडा और हथिनी लाने की योजना

उद्घाटन के अवसर पर पीसीसीएफ अरविंदर सिंह ने बताया कि वीटीआर में वन्यजीवों के संरक्षण को और मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत जल्द ही वीटीआर में गैंडा और मादा हाथी (हथिनी) लाने की योजना पर काम चल रहा है।