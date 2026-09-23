VTR में 15 अक्टूबर से करिए जंगल सफारी, इस बार हेली टूरिज्म का भी रोमांच

विनोद राव, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Vtr Jungle Safari: बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी वीटीआर में मानसून ब्रेक के बाद पर्यटन का रोमांच फिर से शुरू होने जा रहा है।

आगामी 15 अक्टूबर के आसपास वर्ष 2026-27 के नए पर्यटन सत्र की शुरुआत होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।

यद्यपि वन विभाग की ओर से पर्यटन सत्र शुरू करने की कोई आधिकारिक तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

वन्यजीवों का मिलेगा दीदार

नए सत्र में पर्यटकों को वाल्मीकिनगर मंगुराहा गोवर्धना और रघिया समेत विभिन्न रेंजों में जंगल सफारी का शानदार अवसर मिलेगा।

सफारी के दौरान पर्यटक बाघ तेंदुआ हिरण समेत अन्य वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में बेहद करीब से देख सकेंगे।

नए पर्यटन सत्र की तैयारियों को लेकर वन विभाग की ओर से सभी आवश्यक कदम तेजी से उठाए जा रहे हैं।

सफारी मार्गों की मरम्मत

आगामी 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हथिया नक्षत्र में बारिश की संभावना को देखते हुए सफारी मार्ग अभी नहीं सुधारे जा रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार बारिश की अवधि समाप्त होते ही सफारी मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य बहुत तेज गति से कराया जाएगा।

इसके साथ ही जंगल के अंदर पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

वाल्मीकि विहार का कायाकल्प

जंगल सफारी में संचालित होने वाली गाड़ियों की गहन सर्विसिंग कराई जा रही है ताकि पर्यटकों को कोई असुविधा न हो।

इसके अलावा वाल्मीकिनगर स्थित प्रसिद्ध वाल्मीकि विहार के कमरों का नवीनीकरण और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम जारी है।

विभाग की पूरी कोशिश है कि इस नए सत्र में आने वाले पर्यटकों को एक बेहद सुखद अनुभव प्राप्त हो सके।

सात लाख पर्यटक संभावित

पिछले वर्ष यानी 2025-26 के पर्यटन सत्र में वीटीआर में कुल छह लाख नौ हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे थे। इस बार वन विभाग को पूरे सत्र में सात लाख से अधिक पर्यटकों के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहुंचने की उम्मीद है।