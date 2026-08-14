VTR का डंका: पर्यटन सत्र खत्म होने के बाद भी पर्यटकों का तांता, विदेशी मेहमान भी पहुंच रहे
Tharu Home Stay Santpur: मानसून में पर्यटन सत्र बंद होने के बावजूद वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व में 8,000 से अधिक पर्यटक आ चुके हैं, जिनमें विदेशी मेहमान ...और पढ़ें
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Valmikinagar Tourism Bihar: मानसून के कारण आधिकारिक पर्यटन सत्र बंद होने के बावजूद वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व (वीटीआर) का सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। 30 जून को जंगल सफारी बंद होने के बाद से लेकर अब तक आठ हजार से अधिक पर्यटक यहां का भ्रमण कर चुके हैं।
विदेशी पर्यटकों की आवक
प्रतिदिन औसतन करीब 200 पर्यटक वाल्मीकिनगर पहुंच रहे हैं। हाल ही में कोलंबिया निवासी एक दंपती अपने बच्चे के साथ वाल्मीकिनगर पहुंचे। इस विदेशी दंपती ने संतपुर थारू होम-स्टे में स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक नृत्य और थारू व्यंजनों का लुत्फ उठाया।
प्राकृतिक सुंदरता का जादू
मानसून के दौरान जंगल सफारी स्थगित रहने के बाद भी लोग ईको पार्क, गंडक बराज, पहाड़ और प्राचीन मंदिरों का भ्रमण कर रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि वीटीआर की हरियाली, शांत वातावरण और गंडक नदी का मनोरम दृश्य मन को असीम सुकून देता है।
त्रिवेणी संगम और मंदिर
वीटीआर पहुंचे पर्यटकों के लिए नारायणी नदी, महाकालेश्वर मंदिर और घाट के समीप स्थित त्रिवेणी संगम का दर्शन बेहद रोमांचक साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मुख्य पर्यटन सत्र के दौरान यहां रोजाना एक हजार से अधिक पर्यटक पहुंचते हैं।
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
विदेशी और अंतरराज्यीय पर्यटकों के लगातार आगमन से स्थानीय होम-स्टे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय लोग भी थारू परंपराओं और संस्कृति से पर्यटकों को परिचित कराकर पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटे हैं।
वीटीआर आने वाले पर्यटकों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पर्यटन सत्र समाप्त होने के बाद भी पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, यह हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। पर्यटकों की संतुष्टि हमारी प्राथमिकता है।
सत्यम कुमार, रेंजर, वाल्मीकिनगर