VTR का डंका: पर्यटन सत्र खत्म होने के बाद भी पर्यटकों का तांता, विदेशी मेहमान भी पहुंच रहे

संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Valmikinagar Tourism Bihar: मानसून के कारण आधिकारिक पर्यटन सत्र बंद होने के बावजूद वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व (वीटीआर) का सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। 30 जून को जंगल सफारी बंद होने के बाद से लेकर अब तक आठ हजार से अधिक पर्यटक यहां का भ्रमण कर चुके हैं।

विदेशी पर्यटकों की आवक प्रतिदिन औसतन करीब 200 पर्यटक वाल्मीकिनगर पहुंच रहे हैं। हाल ही में कोलंबिया निवासी एक दंपती अपने बच्चे के साथ वाल्मीकिनगर पहुंचे। इस विदेशी दंपती ने संतपुर थारू होम-स्टे में स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक नृत्य और थारू व्यंजनों का लुत्फ उठाया।

प्राकृतिक सुंदरता का जादू मानसून के दौरान जंगल सफारी स्थगित रहने के बाद भी लोग ईको पार्क, गंडक बराज, पहाड़ और प्राचीन मंदिरों का भ्रमण कर रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि वीटीआर की हरियाली, शांत वातावरण और गंडक नदी का मनोरम दृश्य मन को असीम सुकून देता है।

त्रिवेणी संगम और मंदिर वीटीआर पहुंचे पर्यटकों के लिए नारायणी नदी, महाकालेश्वर मंदिर और घाट के समीप स्थित त्रिवेणी संगम का दर्शन बेहद रोमांचक साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मुख्य पर्यटन सत्र के दौरान यहां रोजाना एक हजार से अधिक पर्यटक पहुंचते हैं।

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