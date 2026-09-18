वीटीआर के जंगल में चारपहिया से बचने के दौरान पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक, युवक की मौत

संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Valmikinagar Road Accident: वाल्मीकिनगर मुख्य मार्ग में नौरंगिया थाना क्षेत्र के वीटीआर जंगल में चमैनिया के समीप गुरुवार की शाम सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसा उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रहे चारपहिया वाहन को साइड देने के क्रम में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में नगर थाना क्षेत्र के वार्ड आठ डुमवलिया डीह निवासी छोटे लाल सोनी के 21 वर्षीय पुत्र अमन कुमार सोनी और राजा साह (20) गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची जीएम वाल्मीकिनगर की 112 टीम दोनों को अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंची।