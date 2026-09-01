वाल्मीकिनगर गंडक बराज में पानी का उतार-चढ़ाव जारी, सुबह 6 बजे 1.19 लाख क्यूसेक पर पहुंचा डिस्चार्ज

जागरण संवाददाता, बगहा। वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज से नदियों के जलस्तर और पानी के बहाव पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। 31 अगस्त की शाम से लेकर 1 सितंबर 2026 की सुबह तक जारी आंकड़ों के अनुसार, गंडक नदी का जलस्तर काफी हद तक स्थिर बना हुआ है, हालांकि इस दौरान पानी के डिस्चार्ज में मामूली उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया।

31 अगस्त को शाम 6:00 बजे गंडक बराज से डाउनस्ट्रीम (D/S) डिस्चार्ज 1,19,000 क्यूसेक दर्ज किया गया था। इस समय बराज का अपस्ट्रीम (U/S) जलस्तर 354.10 फीट और डाउनस्ट्रीम (D/S) जलस्तर 351.40 फीट मापा गया। रात 8:00 बजे और 9:00 बजे तक जलप्रवाह की स्थिति पूरी तरह स्थिर शाम 6:00 बजे से लेकर रात 8:00 बजे और 9:00 बजे तक जलप्रवाह की स्थिति पूरी तरह स्थिर बनी रही। इन तीनों घंटों के दौरान लगातार 1,19,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जाता रहा, और अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम के जलस्तर में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला।

रात 10:00 बजे के जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, बराज से पानी के डिस्चार्ज में थोड़ी कमी दर्ज की गई। डिस्चार्ज घटकर 1,16,500 क्यूसेक पर पहुंच गया। इस दौरान अपस्ट्रीम जलस्तर 354.10 फीट पर स्थिर रहा, जबकि डाउनस्ट्रीम जलस्तर घटकर 351.30 फीट हो गया।