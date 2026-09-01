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वाल्मीकिनगर गंडक बराज में पानी का उतार-चढ़ाव जारी, सुबह 6 बजे 1.19 लाख क्यूसेक पर पहुंचा डिस्चार्ज

By Vinod RaoEdited By: Nishant Bharti
Updated: Tue, 01 Sep 2026 08:28 AM (IST)

वाल्मीकिनगर गंडक बराज में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक जलस्तर की निगरानी की गई, जिसमें पानी के डिस्चार्ज में मामूली उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया।

वाल्मीकिनगर गंडक बराज में पानी का उतार-चढ़ाव जारी ( एआई जेनरेटेड तस्वीर )

वाल्मीकिनगर गंडक बराज में पानी का उतार-चढ़ाव जारी ( एआई जेनरेटेड तस्वीर )

HighLights

  1. वाल्मीकिनगर गंडक बराज में जलस्तर और बहाव की निगरानी जारी।

  2. 31 अगस्त से 1 सितंबर तक डिस्चार्ज में मामूली उतार-चढ़ाव।

  3. मुख्य नहरों में पानी का बहाव अभी भी शून्य।

जागरण संवाददाता, बगहा। वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज से नदियों के जलस्तर और पानी के बहाव पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। 31 अगस्त की शाम से लेकर 1 सितंबर 2026 की सुबह तक जारी आंकड़ों के अनुसार, गंडक नदी का जलस्तर काफी हद तक स्थिर बना हुआ है, हालांकि इस दौरान पानी के डिस्चार्ज में मामूली उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया।

31 अगस्त को शाम 6:00 बजे गंडक बराज से डाउनस्ट्रीम (D/S) डिस्चार्ज 1,19,000 क्यूसेक दर्ज किया गया था। इस समय बराज का अपस्ट्रीम (U/S) जलस्तर 354.10 फीट और डाउनस्ट्रीम (D/S) जलस्तर 351.40 फीट मापा गया। 

रात 8:00 बजे और 9:00 बजे तक जलप्रवाह की स्थिति पूरी तरह स्थिर 

शाम 6:00 बजे से लेकर रात 8:00 बजे और 9:00 बजे तक जलप्रवाह की स्थिति पूरी तरह स्थिर बनी रही। इन तीनों घंटों के दौरान लगातार 1,19,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जाता रहा, और अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम के जलस्तर में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला।

रात 10:00 बजे के जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, बराज से पानी के डिस्चार्ज में थोड़ी कमी दर्ज की गई। डिस्चार्ज घटकर 1,16,500 क्यूसेक पर पहुंच गया। इस दौरान अपस्ट्रीम जलस्तर 354.10 फीट पर स्थिर रहा, जबकि डाउनस्ट्रीम जलस्तर घटकर 351.30 फीट हो गया।

सुबह 6:00 बजे तक डिस्चार्ज में एक बार फिर बढ़ोतरी

हालांकि, 1 सितंबर 2026 की सुबह 6:00 बजे तक डिस्चार्ज में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई। सुबह के समय गंडक बराज से पानी का बहाव पुनः बढ़कर 1,19,000 क्यूसेक पर पहुंच गया। इस समय अपस्ट्रीम जलस्तर 354.10 फीट और डाउनस्ट्रीम जलस्तर 351.40 फीट दर्ज किया गया। दोनों मुख्य नहरों में पानी का डिस्चार्ज अभी भी शून्य है।

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