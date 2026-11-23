जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिमी चंपारण)। Valmikinagar Ayush Medical Conference: इंडियन आयुष मेडिकल एसोसिएशन का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन वाल्मीकिनगर स्थित कन्वेंशन सेंटर के महावन रिसोर्ट में दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ।

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। एनीमिया मुक्त भारत के राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है।

इस दो दिवसीय सम्मेलन में एनीमिया की चुनौती और इससे निपटने के प्रभावी उपायों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। चिकित्सक और विशेषज्ञ जमीनी स्तर पर एनीमिया रोकथाम को लेकर व्यावहारिक समाधानों पर मंथन करेंगे।