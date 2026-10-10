नरकटियागंज में दिल्ली से रक्सौल जा रहा सामान लदा ट्रक पलटा, कार को बचाने में हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। West Champaran Truck Accident: नरकटियागंज के मथुरा-सियरही मार्ग (बलथर रोड) पर शुक्रवार की रात दिल्ली-गाजियाबाद से रक्सौल जा रहा सामान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया।

ट्रक में पार्चून का सामान लदा था। हादसे में चालक सुरक्षित बच गया और किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

कार बचाने में हादसा

ट्रक चालक शकील ने बताया कि सड़क काफी संकीर्ण है। सफर के दौरान सामने से अचानक एक कार आ गई। कार को बचाने के प्रयास में ट्रक का पहिया सड़क से नीचे उतर गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया।