संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिमी चंपारण)। Tea Coffee After Meal Anemia Risk: हमारी कई जीवनशैली की आदतें बीमारियों की वजह बनती हैं और एनीमिया भी इन्हीं में से एक है।

भोजन के तुरंत बाद चाय या कॉफी लेने की आदत से एनीमिया होने की आशंका रहती है, क्योंकि इससे भोजन से मिलने वाले आयरन का शरीर में सही तरीके से अवशोषण नहीं हो पाता।

लगातार थकान, थोड़ा काम करने पर सांस फूलना, चक्कर आना और चेहरे का पीलापन अक्सर सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि ये खून में हीमोग्लोबिन की कमी के संकेत हो सकते हैं।

कारण और लक्षणों की पहचान

आयुष चिकित्सक डाक्टर विकास के अनुसार हीमोग्लोबिन कम होने के पीछे आयरन, विटामिन बी-12 व फोलिक एसिड की कमी, असंतुलित खानपान, बार-बार संक्रमण, पेट में कृमि, रक्तस्राव और पुरानी बीमारियां शामिल हैं।

महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्तस्राव और गर्भावस्था व स्तनपान के समय पोषक तत्वों की बढ़ी जरूरत भी एनीमिया का बड़ा कारण बन सकती है।

शुरुआती लक्षणों में थकान, कमजोरी, सिरदर्द, चक्कर, एकाग्रता में कमी और त्वचा व आंखों के अंदरूनी हिस्से में पीलापन दिखता है, जबकि गंभीर स्थिति में दिल की धड़कन तेज होने व सांस फूलने की समस्या हो सकती है।

आयुष परामर्श और खानपान

आयुष चिकित्सा में रोगी की प्रकृति, खानपान और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर उपचार तय किया जाता है तथा आयुर्वेद में वर्णित पांडु रोग के तहत पुनर्नवा, मंडूर व अन्य औषधियों का उपयोग चिकित्सकीय सलाह से होता है।

चिकित्सक के मुताबिक केवल जड़ी-बूटियों या घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहें और जरूरत पड़ने पर प्रमाणित उपचार लें। आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, चना, दाल, राजमा, गुड़, तिल व मूंगफली शामिल करें तथा नींबू, आंवला व अमरूद जैसे विटामिन सी युक्त फल लें जो आयरन अवशोषण में मदद करते हैं।