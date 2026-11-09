West Champaran : टाटा मोटर्स में ड्यूटी के बाद निकले थे आनंद, सड़क पर मौत बनकर आया अज्ञात वाहन

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। पश्चिम चंपारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बेतिया-मोतिहारी मुख्य पथ पर सोमवार की शाम अज्ञात वाहन की ठोकर से टाटा मोटर्स के क्लर्क आनंद तिवारी (61) की मौत हो गई।

हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान मझौलिया थाना क्षेत्र के छोहरिया गांव के वार्ड संख्या 16 निवासी स्व. हरिशंकर तिवारी के पुत्र के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, आनंद तिवारी बेलदारी स्थित टाटा मोटर्स कंपनी में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। सोमवार की शाम करीब छह बजे ड्यूटी समाप्त होने के बाद वे कंपनी से निकले और सड़क के सामने स्थित एक दुकान पर सामान खरीदने जा रहे थे।

इसी दौरान बेतिया-मोतिहारी मुख्य पथ पर तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया। पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर मृतक के पुत्र बबलू तिवारी उर्फ आदित्य तिवारी ने बताया कि पिता की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके एक पुत्र और एक पुत्री का रो-रोकर बुरा हाल है।