डिग्री धारकों के पलायन के बीच मिसाल बनीं पश्चिमी चंपारण की रूपा, घर रहकर कमा रहीं 1.20 लाख महीना

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। Rupa Kumari Dairy Business: जहां एक तरफ बिहार से युवा उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी चंद हजार रुपयों की नौकरी के लिए अपने परिवार से दूर हजारों किलोमीटर पलायन करने को मजबूर हैं, वहीं बेतिया की एक महिला ने गांव में ही रहकर सफलता की नई इबारत लिख दी है।

पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा प्रखंड स्थित बलिरामपुर पंचायत के तुरियापुर गांव की 37 वर्षीय रूपा कुमारी ने अपने परिवार के साथ रहते हुए डेयरी कारोबार से हर माह सवा लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमाना शुरू कर दिया है।

जीविका से मिली दिशा रूपा कुमारी ने परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वर्ष 2021 में चंदा जीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक लाख रुपये का ऋण लिया। उन्होंने इस राशि से केवल चार गायों के साथ पशुपालन व्यवसाय की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और बेहतर देखभाल से यह छोटा सा प्रयास आज एक बड़ी डेयरी इकाई बन चुका है।