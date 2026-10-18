मुजफ्फरपुर में जीविका दीदियों का कमाल, 2.5 लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Lakhpati Didi: अपनी कड़ी मेहनत और हुनर के दम पर मुजफ्फरपुर जिले की जीविका दीदियां आर्थिक तरक्की की नई इबारत लिख रही हैं।

स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं न केवल खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। जिले में अब तक 2,55,235 महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक हो गई है।

पशुपालन से लेकर दुकानदारी तक जीविका से जुड़ी ये महिलाएं पशुपालन, आधुनिक कृषि, सिलाई-कढ़ाई, किराना दुकान और 'दीदी की रसोई' जैसे विभिन्न रोजगारों के माध्यम से अपनी आमदनी लगातार बढ़ा रही हैं। जीविका के मीडिया प्रबंधक राजीव कुमार व जिला कार्यक्रम प्रबंधक अनिशा ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने का शानदार अवसर मिल रहा है, जिससे उनकी पारिवारिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।