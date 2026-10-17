रामनगर में अवैध संबंध का विरोध करने पर रस्सी से पत्नी का गला घोंटा; पति, प्रेमिका और रिश्तेदार पर FIR दर्ज

संवाद सूत्र, रामनगर। थाना क्षेत्र के मुजरा गांव में एक विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। मामले में उक्त गांव निवासी अतहर हुसैन की पत्नी रजिया बेगम ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें पति अतहर हुसैन के साथ नगर के दुर्गानगर निवासी दिलखुश खातून एवं नगर के हीं नारायणापुर निवासी हिना उर्फ नगमा खातून को नामजद किया है।

बताया है कि वर्ष 2012 में शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक-ठाक रहा। इस दौरान दो बच्चे भी हुए। उसके बाद से मेरे पति मुझसे कहने लगे कि पांच लाख रुपये अपने पिता से मांग कर दो, कारोबार करना है। जब मैंने कहा है कि पिता के पास इतनी बड़ी रकम नहीं है और वह देने में असमर्थ है। इसी बात को लेकर तीनों लगातार प्रताड़ित करने लगे।