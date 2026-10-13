'7वां वेतनमान नहीं दिलाया, तो वोट मांगने नहीं आऊंगा'; प्रशांत किशोर का शिक्षकों से वादा

जागरण संवाददाता, पश्चिम चंपारण। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार की रात नगर के एक निजी होटल में आयोजित शिक्षक संवाद कार्यक्रम में सातवें वेतनमान का मुद्दा से उठाया। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षकों को सातवां वेतनमान नहीं दिला पाए, तो उनसे वोट मांगने नहीं आएंगे।