मोतिहारी में भू-माफिया के घर पुलिस का छापा, भारी मात्रा में हथियार और नकदी बरामद; ₹15 करोड़ से अधिक की संपत्ति

संवाद सहयोगी, मोतिहारी। पूर्वी चंपारण पुलिस की विशेष टीम ने जिले के छतौनी थानाक्षेत्र के छतौनी स्थित भू माफिया के घर पर सोमवार की रात छापेमारी कर दो राइफल, दो पिस्टल, 100 कारतूस, 15 करोड़ से अधिक के जमीन के दस्तावेज, 27 लाख नकदी भी जब्त किया गया है।

भूमि माफिया राकेश शर्मा का पुत्र साहिल शर्मा गिरफ्तार किया गया है। राकेश की गिरफ्तारी के लिए मोतिहारी सदर-2 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जितेश पांडे के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। बताया गया है कि माफिया के घर में अवैध धन व प्रतिबंधित वस्तुओं के होने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जिले के तीन एसडीपीओ के नेतृत्व में पांच थानों की पुलिस टीम को छापेमारी के लिए तैनात किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो राइफल, दो पिस्टल और करीब 100 कारतूस जब्त किया।