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बिहार के VTR से सटे नेपाल के चितवन में बनेगा पहला टाइगर सेंचुरी, जीप सफारी से बाघों का दीदार

By Vinod Rao Edited By: Ajit kumar
Published: Mon, 21 Sep 2026 06:41 PM (IST)

Nepal First Tiger Sanctuary: नेपाल के चितवन राष्ट्रीय निकुंज में देश की पहली टाइगर सेंचुरी बनाई जा रही है, जो ...और पढ़ें

चितवन के देवनगर में करीब 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र में यह सेंचुरी आकार लेगी।

चितवन के देवनगर में करीब 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र में यह सेंचुरी आकार लेगी।

सुनील कुमार गुप्ता, वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण)। Chitwan National Park Nepal: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) से सटे नेपाल के चितवन राष्ट्रीय निकुंज में देश की पहली टाइगर सेंचुरी बनाई जा रही है।

चितवन के देवनगर में करीब 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र में यह सेंचुरी आकार लेगी। इसमें वृद्ध, घायल और बीमार बाघों को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।

पर्यटन से जुड़ेगी सेंचुरी

इस सेंचुरी को पर्यटन से जोड़कर आमदनी का जरिया बनाने की भी तैयारी है। निर्माण कार्य पर एक अरब रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।

शुरुआती कार्य के लिए नेपाल सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

नेपाल में 429 बाघ

राष्ट्रीय निकुंज तथा वन्यजीव संरक्षण विभाग के अनुसार नेपाल के विभिन्न निकुंजों में कुल 429 बाघ हैं। इनमें से लगभग पांच प्रतिशत बाघ वृद्ध, घायल या बीमार श्रेणी के हैं।

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शिकार में सक्षम न होने से ये बाघ भोजन की तलाश में अक्सर रिहाइशी इलाकों में आ जाते हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष पर लगाम

इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं सामने आती हैं, जिसे रोकने के लिए यह पहल की गई है। सेंचुरी के भीतर बिल्कुल प्राकृतिक माहौल तैयार किया जाएगा।

इसके लिए अलग-अलग 20 बाड़े बनाए जाएंगे, जिनमें 20 बाघों को रखा जाएगा।

पोखरी और सुरक्षा इंतजाम

प्रत्येक बाड़े में पानी की व्यवस्था के लिए अलग पोखरी बनाई जाएगी। पूरे परिसर की मजबूत बाउंड्री वॉल बनाकर ऊपर तार फेंसिंग होगी। इससे बाघ बाहर नहीं निकल पाएंगे और अन्य जानवर अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

जीप सफारी से दीदार

टाइगर सेंचुरी को खास तौर पर पर्यटन से जोड़ने का प्लान तैयार किया गया है। पर्यटक जीप सफारी और ऊंचे मचान के माध्यम से बाघों को देख सकेंगे।

इससे एक तरफ पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा, वहीं घायल बाघों की बेहतर देखभाल हो सकेगी।