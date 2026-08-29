नेपाल आपदा का खौफनाक मंजर: गंडक नदी में 4 दिन से बहकर आ रहे इंसान और मवेशियों के शव

संवाद सूत्र, बगहा। नेपाल में लगातार कई दिनों से जारी प्राकृतिक आपदा और भूस्खलन की तबाही का खौफनाक मंजर अब गंडक नदी के रास्ते बगहा तक पहुंच रहा है।

पिछले चार दिनों से गंडक नदी के तेज बहाव में मानव शवों और पशुओं के शवों के बहकर आने की बात सामने आ रही है। नेपाल से बहकर आने वाले शव गंडक बराज तक पहुंच रहे हैं और वहां से नदी की धारा के साथ बगहा दो प्रखंड की विभिन्न पंचायतों तथा नगर क्षेत्र के मंगलपुर, मलकौली और कैलाशनगर होते हुए आगे धनहा की ओर जा रहे हैं। इससे गंडक किनारे बसे लोगों में भय और चिंता का माहौल है।

नेपाल में आई प्राकृतिक त्रासदी के बाद नदी में केवल पानी का बहाव ही नहीं बढ़ा है, बल्कि वहां हुई तबाही के निशान भी गंडक के रास्ते बिहार तक पहुंच रहे हैं। नदी में बहते शव इस आपदा की भयावहता को बयां कर रहे हैं। चार दिनों से लगातार इस तरह के दृश्य सामने आने के बावजूद स्थानीय स्तर पर शवों के संबंध में प्रशासन की ओर से अब तक स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिलने से ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि यदि नदी किनारे कोई मानव शव या पशु का शव पहुंचता है तो उसे किस प्रक्रिया के तहत हटाया जाए और इसकी सूचना किस अधिकारी को दी जाए। घरेलू सामान के बीच पहुंच रहे शव नेपाल से गंडक नदी में बहकर बड़ी मात्रा में घरेलू उपयोग की सामग्री भी आ रही है। नदी किनारे बसे लोग पानी में उतरकर लकड़ी समेत अन्य सामान को छानकर अलग कर रहे हैं।

किसी को गैस सिलेंडर मिल रहा है तो किसी को घर में उपयोग होने वाला दूसरा सामान। आपदा के कारण बहकर आए सामान को देखकर एक ओर जहां उन्हें उपयोगी सामग्री मिल रही है, वहीं दूसरी ओर उसी पानी में मानव और पशुओं के शव दिखाई देने की सूचना से भय भी बना हुआ है।