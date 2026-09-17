5001 दीपों से जगमगाया नरकटियागंज का रामजानकी मंदिर, PM मोदी के जन्मदिन पर दिखा उत्साह

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नरकटियागंज का पोखरा चौक स्थित रामजानकी मंदिर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा।

मंदिर प्रांगण में 5001 से अधिक दीप जलाए गए। दीपोत्सव में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। दीपों की कतारों और उत्सवी माहौल ने पूरे परिसर को आकर्षण का केंद्र बना दिया।

कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ मनाया जन्मदिन

प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के निर्देशन में हुए आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में दीप जलाकर कार्यक्रम में भाग लिया।

दीपों की रोशनी से आलोकित हुआ परिसर

दीपोत्सव के दौरान रामजानकी मंदिर प्रांगण में एक-एक कर दीप जलाए गए। देखते ही देखते पूरा परिसर रोशनी से आलोकित हो गया। मंदिर में उत्सव जैसा माहौल रहा। इस अवसर पर लड्डू का वितरण भी किया गया। कार्यकर्ताओं और उपस्थित लोगों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं।