5001 दीपों से जगमगाया नरकटियागंज का रामजानकी मंदिर, PM मोदी के जन्मदिन पर दिखा उत्साह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नरकटियागंज के रामजानकी मंदिर में 5001 से अधिक दीप जलाए गए, जिससे पूरा परिसर ...और पढ़ें
HighLights
नरकटियागंज के रामजानकी मंदिर में 5001 से अधिक दीप जले।
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह मनाया।
केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे के निर्देशन में कार्यक्रम हुआ।
जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नरकटियागंज का पोखरा चौक स्थित रामजानकी मंदिर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा।
मंदिर प्रांगण में 5001 से अधिक दीप जलाए गए। दीपोत्सव में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। दीपों की कतारों और उत्सवी माहौल ने पूरे परिसर को आकर्षण का केंद्र बना दिया।
कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ मनाया जन्मदिन
प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।
केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के निर्देशन में हुए आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में दीप जलाकर कार्यक्रम में भाग लिया।
दीपों की रोशनी से आलोकित हुआ परिसर
दीपोत्सव के दौरान रामजानकी मंदिर प्रांगण में एक-एक कर दीप जलाए गए। देखते ही देखते पूरा परिसर रोशनी से आलोकित हो गया। मंदिर में उत्सव जैसा माहौल रहा। इस अवसर पर लड्डू का वितरण भी किया गया। कार्यकर्ताओं और उपस्थित लोगों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं।
बड़ी संख्या में जुटे भाजपा कार्यकर्ता
कार्यक्रम में नगर परिषद की सभापति रीना देवी, उपसभापति पूनम देवी, रेणु देवी, ललिता देवी, जिला उपाध्यक्ष अर्जुन सोनी, गुड्डू चौबे, हरिशंकर प्रसाद, कृष्णा प्रसाद, देवीलाल, आकाश श्रीमुख, राजेश जायसवाल, राहुल मिश्रा, अंकित गुप्ता, राजेश सोनी और अजीत कुशवाहा शामिल हुए।
नगर मंडल अध्यक्ष गोविंद गुप्ता, शिवकुमार सिंह समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने भी दीपोत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में उत्साह और उल्लास का वातावरण बना रहा।
यह भी पढ़ें- पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे, मोतिहारी की मोतीझील 25 हजार दीपों से जगमगाया