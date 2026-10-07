नरकटियागंज में पीटी शिक्षक पर छात्राओं ने लगाया बैड टच का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। Narkatiaganj Teacher Case: पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज क्षेत्र के एक मध्य विद्यालय में छात्राओं ने पीटी शिक्षक पर बैड टच और अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

छात्राओं की शिकायत के बाद शिकारपुर पुलिस ने शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपों की जांच के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

छात्राओं ने की शिकायत

प्रभारी प्रधानाध्यापिका के आवेदन के अनुसार, छह अक्टूबर को विद्यालय की कुछ छात्राओं ने शिक्षक पर बार-बार बैड टच और अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप लगाया।

छात्राओं ने शिकायत में कहा कि विरोध करने पर उन्हें डांट-फटकार के साथ धमकी भी दी गई। शिकायत मिलने के बाद इसकी सूचना बीईओ समेत वरीय अधिकारियों को दी गई।

बीईओ ने की जांच

सूचना मिलने के बाद बीईओ विद्यालय पहुंचे और मामले की जांच की। इस दौरान भी कुछ छात्राओं ने शिक्षक के विरुद्ध इसी तरह के आरोप लगाए। मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापिका के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।