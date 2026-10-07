नरकटियागंज में पीटी शिक्षक पर छात्राओं ने लगाया बैड टच का आरोप, प्राथमिकी दर्ज
Narkatiaganj Teacher Bad Touch Complaint: पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज स्थित एक मध्य विद्यालय में छात्राओं ने पीटी शिक्षक पर बैड ...और पढ़ें
HighLights
छात्राओं ने पीटी शिक्षक पर बैड टच, अशोभनीय व्यवहार का आरोप लगाया।
शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज की।
बीईओ जांच में अन्य छात्राओं ने भी शिक्षक पर आरोप लगाए।
जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। Narkatiaganj Teacher Case: पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज क्षेत्र के एक मध्य विद्यालय में छात्राओं ने पीटी शिक्षक पर बैड टच और अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है।
छात्राओं की शिकायत के बाद शिकारपुर पुलिस ने शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपों की जांच के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है।
छात्राओं ने की शिकायत
प्रभारी प्रधानाध्यापिका के आवेदन के अनुसार, छह अक्टूबर को विद्यालय की कुछ छात्राओं ने शिक्षक पर बार-बार बैड टच और अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप लगाया।
छात्राओं ने शिकायत में कहा कि विरोध करने पर उन्हें डांट-फटकार के साथ धमकी भी दी गई। शिकायत मिलने के बाद इसकी सूचना बीईओ समेत वरीय अधिकारियों को दी गई।
बीईओ ने की जांच
सूचना मिलने के बाद बीईओ विद्यालय पहुंचे और मामले की जांच की। इस दौरान भी कुछ छात्राओं ने शिक्षक के विरुद्ध इसी तरह के आरोप लगाए। मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापिका के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।
एमडीएम को लेकर हंगामा
इसी विद्यालय में मंगलवार को मध्याह्न भोजन को लेकर भी छात्र-छात्राओं ने हंगामा किया था। छात्रों ने एमडीएम के चावल में गंदगी और दुर्गंध होने का आरोप लगाते हुए भोजन करने से इनकार कर दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास किया।
बीईओ ने विद्यालय के रसोइयों और सभी शिक्षकों को वहां से हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने छात्राओं की शिकायत के आधार पर शिक्षक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई और निलंबन की बात कही है।
थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रभारी एचएम के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और गिरफ्तार शिक्षक को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।
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