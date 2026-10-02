बांका में इंटर छात्रा से बैड टच का आरोप, झारखंड से पकड़ा गया आरोपी प्रिंसिपल
बांका में एक नाबालिग छात्रा के साथ 'बैड टच' के आरोप में विद्यालय प्रधान को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है।
HighLights
बांका में नाबालिग छात्रा से 'बैड टच' के आरोप।
विद्यालय प्रधान पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार।
झारखंड के गोड्डा से हुई प्रधानाध्यापक की गिरफ्तारी।
संवाद सूत्र, पंजवारा (बांका)। इंटर की नाबालिग छात्रा के साथ बैड टच के आरोप में विद्यालय प्रधान के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित प्रधानाध्यापक को झारखंड के गोड्डा स्थित उसके घर से शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त किया है।
जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर बाद विद्यालय प्रधान ने छात्रा के पिता के मोबाइल पर फोन कर इंटर के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में छात्रा को विद्यालय भेजने कहा था।
छात्रा विद्यालय पहुंची तो उसे आधार कार्ड लाने कहा गया। आधार कार्ड लेकर वह प्रधान के कक्ष में पहुंची। छात्रा के अनुसार काम होने के बाद जब वह कमरे से बाहर निकल रही थी, तभी प्रधान ने पीछे से उसके कंधे को पकड़ लिया।
इससे वह घबरा गई और तत्काल घर पहुंचकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद देर शाम मां के बयान पर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
पैर टेबल से टकराने पर लगा हाथ
इस बाबत विद्यालय के एक सहायक शिक्षक ने बताया कि विद्यालय बंद होने के समय यह घटना हुई थी। शिक्षक के अनुसार प्रधान शिक्षक कमरे से बाहर निकल रहे थे और उसी समय छात्रा भी आगे से निकल रही थी।
उनका पैर टेबल के किनारे से टकरा गया और लड़खड़ाने के दौरान उनका हाथ छात्रा की पीठ पर लग गया। शिक्षक ने इसे संयोगवश हुई घटना बताते हुए जानबूझकर छात्रा को छूने के आरोप से इनकार किया है।
थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां के आवेदन के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले में छात्रा का बयान दर्ज करने सहित अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है।