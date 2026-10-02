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बांका में रजिस्ट्रेशन के बहाने बुलाकर छात्रा से छेड़खानी का आरोप, पीड़िता की मां ने दर्ज कराई FIR

By Bijendra Kumar Rajbandhu Edited By: Nishant Bharti
Published: Fri, 02 Oct 2026 11:38 AM (IST)

बांका के सबलपुर स्थित गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में प्रधान शिक्षक विकास कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

पीड़िता की मां ने दर्ज कराई FIR (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

पीड़िता की मां ने दर्ज कराई FIR (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

HighLights

  1. बांका में प्रधान शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप।

  2. रजिस्ट्रेशन के बहाने बुलाकर गलत नीयत से पकड़ने का प्रयास।

  3. पीड़िता की मां की शिकायत पर प्रधान शिक्षक पर केस दर्ज।

संवाद सूत्र, पंजवारा (बांका)। गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, सबलपुर में 11वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ की शिकायत पर प्रधान शिक्षक के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। घटना गुरुवार की बताई जा रही है। पीड़िता ने घर पहुंचकर स्वजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसकी मां ने गुरुवार देर शाम पंजवारा थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रधान शिक्षक विकास कुमार ने रजिस्ट्रेशन कराने की बात कहकर छात्रा को विद्यालय बुलाया था। 

गलत नीयत से उसे पकड़ने का प्रयास किया गया

प्रधानाध्यापक कक्ष से बाहर निकलने के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। आरोप है कि पीछे से गलत नीयत से उसे पकड़ने का प्रयास किया गया। छात्रा किसी तरह वहां से निकलकर घर पहुंची और स्वजन को घटना की जानकारी दी।

थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। इधर, विद्यालय प्रधान का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर दो बार संपर्क किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया है।

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