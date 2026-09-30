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बिहार: मंदार छेड़खानी मामले में लापरवाही पड़ी भारी, बौंसी थानाध्यक्ष पंकज कुमार का ट्रांसफर

By Shekhar Kumar Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Wed, 30 Sep 2026 10:13 PM (IST)

मंदार पर्वत पर नाबालिग से छेड़छाड़ और भाजपा नेता की मां से चेन छिनतई मामले में शिथिलता बरतने पर बौंसी थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा का तबादला कर दिया गया है।

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. मंदार छेड़खानी मामले में लापरवाही पर बौंसी थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा का तबादला।

  2. भाजपा नेता की मां से चेन छिनतई में भी शिथिलता पाई गई।

  3. एसपी की अनुशंसा पर पुलिस महानिरीक्षक ने तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरण।

संवाद सहयोगी, बौंसी (बांका)। मंदार पर्वत पर नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़, मारपीट और वीडियो प्रसारित करने के मामले में पुलिस की शिथिलता को लेकर बौंसी थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा पर कार्रवाई हुई है।

पुलिस महानिरीक्षक, पूर्वी क्षेत्र, भागलपुर ने उन्हें प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से नवगछिया जिला स्थानांतरित कर दिया है। उन्हें 24 घंटे के अंदर नवगछिया में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

एसपी अमितेश कुमार की अनुशंसा पर हुई इस कार्रवाई में कांड के अनुसंधान में शिथिलता और वरीय अधिकारी के आदेश की अवहेलना को प्रमुख आधार बनाया गया है।

आदेश के अनुसार, 22 सितंबर को प्रसारित वीडियो के मामले की जानकारी मिलने के बाद एसआइटी गठित कर आरोपितों की अविलंब गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था।

भाजपा नेता की मां का मामला 

साथ ही इसी दिन भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा उर्फ विक्की मिश्रा की मां सह भाजपा की पूर्व जिला उपाध्यक्ष दुर्गा मिश्रा से सोने की चेन छिनतई मामले में भी 27 सितंबर तक थानाध्यक्ष के स्तर से एक भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं की गई।

आदेश में यह भी उल्लेख है कि 14 सितंबर को एसपी के औचक निरीक्षण के दौरान थाना क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों के संबंध में थानाध्यक्ष संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे।

बाद में एसआइटी ने कांड का उद्भेदन करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार किया, लेकिन इसमें थानाध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं रही।

एसपी की रिपोर्ट में कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता और पद पर बने रहने में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अक्षम रहने का उल्लेख करते हुए उनके स्थानांतरण की अनुशंसा की गई थी। इसी आधार पर आइजी ने स्थानांतरण का आदेश जारी किया है।

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