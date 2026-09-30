बिहार: मंदार छेड़खानी मामले में लापरवाही पड़ी भारी, बौंसी थानाध्यक्ष पंकज कुमार का ट्रांसफर

संवाद सहयोगी, बौंसी (बांका)। मंदार पर्वत पर नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़, मारपीट और वीडियो प्रसारित करने के मामले में पुलिस की शिथिलता को लेकर बौंसी थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा पर कार्रवाई हुई है।

पुलिस महानिरीक्षक, पूर्वी क्षेत्र, भागलपुर ने उन्हें प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से नवगछिया जिला स्थानांतरित कर दिया है। उन्हें 24 घंटे के अंदर नवगछिया में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

एसपी अमितेश कुमार की अनुशंसा पर हुई इस कार्रवाई में कांड के अनुसंधान में शिथिलता और वरीय अधिकारी के आदेश की अवहेलना को प्रमुख आधार बनाया गया है।

आदेश के अनुसार, 22 सितंबर को प्रसारित वीडियो के मामले की जानकारी मिलने के बाद एसआइटी गठित कर आरोपितों की अविलंब गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था।

भाजपा नेता की मां का मामला

साथ ही इसी दिन भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा उर्फ विक्की मिश्रा की मां सह भाजपा की पूर्व जिला उपाध्यक्ष दुर्गा मिश्रा से सोने की चेन छिनतई मामले में भी 27 सितंबर तक थानाध्यक्ष के स्तर से एक भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं की गई।