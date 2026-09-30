मंदार पर्वत छेड़खानी में SIT का एक्शन! MP से पकड़ा गया नीतीश कुमार, दिल्ली से नाबालिग पकड़ाया; अब तक 7 पर कार्रवाई

संवाद सहयोगी, बौंसी (बांका)। ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल मंदार पर्वत पर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी, मारपीट, जबरन वसूली और आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के सनसनीखेज मामले में बांका पुलिस ने सभी आरोपितों पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने अंतरराज्यीय स्तर पर ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए फरार चल रहे आरोपित नीतीश कुमार को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है।

सघन पूछताछ के बाद बुधवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं, मामले में फरार चल रहे एक अन्य नाबालिग को पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संरक्षण में लिया है, जिसे नियमानुसार बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही इस बहुचर्चित कांड के सभी सातों आरोपित अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं।

बाराहाट थाना क्षेत्र के चिहार गांव निवासी नीतीश कुमार को लेकर शुरुआत में नाबालिग होने का भ्रम था, परंतु पुलिस द्वारा दस्तावेजों की सघन जांच व सत्यापन के बाद उसके बालिग होने की आधिकारिक पुष्टि हुई। चार आरोपित पहुंचे सलाखों के पीछे, तीन बाल सुधार गृह भेजे गए इस मामले में पुलिस अब तक चार बालिग आरोपितों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है, जबकि तीन विधि-विरुद्ध किशोरों (नाबालिगों) को संरक्षण में लेकर बाल सुधार गृह भेजा गया है। इससे पहले मुख्य आरोपित मो. अब्दुल्ला को एसआईटी ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा से दबोचा था, जबकि अन्य आरोपितों अनंत और विभीषण को पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

मंदार पर्वत कांड: सातों आरोपितों पर कार्रवाई जेल भेजे गए बालिग आरोपित (कुल 4): मो. अब्दुल्ला (मुख्य आरोपित, हावड़ा-पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार) अनंत कुमार विभीषण कुमार नीतीश कुमार (चिहार निवासी, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार)

संरक्षण में लिए गए नाबालिग (कुल 3): एक नाबालिग (पटना से पकड़ा गया) दूसरा नाबालिग (स्थानीय स्तर से निरुद्ध) तीसरा नाबालिग (ताजा कार्रवाई में दिल्ली से निरुद्ध)

मामले की धाराएं व प्रकृति: नाबालिग से अभद्रता, मारपीट, ₹1500 की जबरन ऑनलाइन वसूली और आईटी एक्ट (वीडियो वायरल करना)।

आगामी कानूनी कदम: बांका न्यायालय में त्वरित आरोप पत्र (चार्जशीट) और स्पीडी ट्रायल। वहीं, पूर्व में एक नाबालिग को पटना से और एक अन्य को स्थानीय स्तर पर संरक्षण में लेकर सुधार गृह भेजा गया था। दिल्ली और मध्य प्रदेश में हुई ताजा कार्रवाई के साथ ही इस कांड में शामिल सभी चेहरे बेनकाब हो गए हैं।

₹1500 ऐंठने के बाद और रुपयों के लिए वायरल किया था वीडियो ज्ञात हो कि यह शर्मनाक वारदात विगत तीन जून को मंदार पर्वत पर घटी थी। वहां आई एक नाबालिग लड़की को कुछ असामाजिक युवकों ने सुनसान इलाके में घेर लिया और उसके साथ घोर अभद्रता व मारपीट की। मनचलों ने लड़की को डरा-धमकाकर ऑनलाइन माध्यम से ₹1500 जबरन ऐंठ लिए। इसके बाद भी आरोपितों ने और अधिक रुपयों की मांग की।