मंदार पर्वत पर छेड़खानी के बाद एक्शन में बांका पुलिस; 25 धार्मिक व पर्यटन स्थल चिह्नित, CCTV व बाइक पेट्रोलिंग से सुरक्षा

जागरण संवाददाता, बांका। पड़ोसी जिले जमुई में घटित घटनाओं के बाद बांका के ऐतिहासिक मंदार पर्वत पर एक युवती के साथ बदसलूकी और मारपीट की धमकी का मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। पर्यटन के बढ़ते दबाव और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमितेश कुमार ने जिले के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से चाक-चौबंद करने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।

इसके तहत जिले के 25 ऐसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थलों को चिह्नित किया गया है, जहां प्रतिदिन और विशेष पर्व-त्योहारों पर हजारों की संख्या में सैलानी व श्रद्धालु पहुंचते हैं। एसपी के अनुसार, नई सुरक्षा योजना केवल स्थायी पुलिस पिकेट या गश्ती गाड़ी तक सीमित नहीं रहेगी। इन सभी 25 केंद्रों की संबंधित थानों से सीधी और त्वरित कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी।

इसके लिए विशेष 'बाइक सवार पुलिस दस्ता' तैयार किया जा रहा है, जो दुर्गम, पहाड़ी और संकरी गलियों में निरंतर गश्ती करेगा। बाइक पेट्रोलिंग का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि किसी भी अप्रिय सूचना पर पुलिस बल बिना ट्रैफिक में फंसे चंद मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच सकेगा।

सीसीटीवी की तीसरी आंख और सुनसान रास्तों पर पर्याप्त रोशनी सुरक्षा के इस खाके में आधुनिक तकनीक का पूरा सहारा लिया जा रहा है। चिह्नित स्थलों के मुख्य प्रवेश और निकास द्वारों के साथ-साथ भीड़ वाले और एकांत हिस्सों में नाइट-विजन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम से असामाजिक तत्वों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, जिससे किसी भी वारदात की स्थिति में साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन और मंदिर परिसरों के अंधेरे व सुनसान हिस्सों को चिह्नित कर वहां हाई-मास्ट सोलर व स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था की जा रही है, ताकि छेड़खानी या छिनतई जैसी घटनाओं पर पूर्ण विराम लग सके। मंदार पर 5 हजार पर्यटक रोज बांका जिला पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। मंदार पर्वत पर आधुनिक रोपवे शुरू होने के बाद से यहां प्रतिदिन औसतन पांच हजार से अधिक पर्यटक पहुंचते हैं। वहीं, धनकुंड और जेठौरनाथ महादेव मंदिर में प्रत्येक सोमवार को हजारों और सावन माह में लाखों की भीड़ उमड़ती है। सुप्रसिद्ध तिलडीहा दुर्गा मंदिर में सालभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जहां मंगलवार और शनिवार को पैर रखने की जगह नहीं होती।

तिलडीहा हादसे से लिया सबक उल्लेखनीय है कि लगभग एक दशक पूर्व तिलडीहा मंदिर में मची भीषण भगदड़ में एक दर्जन श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो चुकी है। उस त्रासदी से सबक लेते हुए और हालिया मनचलों की हरकतों को देखते हुए प्रशासन अब किसी भी स्तर पर चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता।