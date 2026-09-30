पश्चिम चंपारण में फंदे से लटका मिला युवक का शव, पत्नी के छोड़कर जाने के बाद घर में अकेला रहता था मृतक
नरकटियागंज के पिपरा दिउलिया मुहल्ले में एक युवक राजू राम का शव फंदे से लटका मिला है। पुलिस हत्या और ...और पढ़ें
HighLights
नरकटियागंज के पिपरा दिउलिया में युवक राजू राम का शव मिला।
मृतक का शव घर के अंदर फंदे से लटका हुआ था।
पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर गहन जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। नरकटियागंज के पिपरा दिउलिया मुहल्ले में बुधवार को एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। उसका शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला है। मृतक की पहचान वार्ड 25 निवासी राजू राम के रूप में हुई है।
सूचना पर शिकारपुर थाने के एसआइ विनोद कुमार पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर जांच-पड़ताल की।
राजू का शव फंदे से लटका मिला
मृतक के पिता छोटेलाल राम ने पुलिस को बताया कि वह सुबह मजदूरी करने के लिए घर से निकले थे। शाम को लौटने पर राजू का शव फंदे से लटका मिला। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।
बताया जाता है कि राजू तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। मां की मौत के बाद वह पिता के साथ रहता था, जबकि दोनों छोटे भाई बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। घटना के समय वह घर में अकेला था। उसकी दो वर्ष पूर्व शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पत्नी किसी कारण से उसे छोड़कर चली गई थी। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है।