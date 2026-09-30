पश्चिम चंपारण में फंदे से लटका मिला युवक का शव, पत्नी के छोड़कर जाने के बाद घर में अकेला रहता था मृतक

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। नरकटियागंज के पिपरा दिउलिया मुहल्ले में बुधवार को एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। उसका शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला है। मृतक की पहचान वार्ड 25 निवासी राजू राम के रूप में हुई है।

सूचना पर शिकारपुर थाने के एसआइ विनोद कुमार पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर जांच-पड़ताल की। राजू का शव फंदे से लटका मिला मृतक के पिता छोटेलाल राम ने पुलिस को बताया कि वह सुबह मजदूरी करने के लिए घर से निकले थे। शाम को लौटने पर राजू का शव फंदे से लटका मिला। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।