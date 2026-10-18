नरकटियागंज में साउंड सिस्टम जब्त होने से दुर्गा पूजा पंडालों में ठप हुई आरती, श्रद्धालुओं का भारी विरोध

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। दुर्गा पूजा के उल्लास के बीच साउंड सिस्टम जब्त किए जाने की कार्रवाई ने नरकटियागंज में विवाद खड़ा कर दिया। देवी स्थान मंदिर प्रांगण स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में प्रशासन की कार्रवाई से नाराज श्रद्धालुओं ने रविवार को पूजा-अर्चना रोक दी।

पंडाल का गेट बंद कर दिया गया और लोग सड़क पर बैठकर विरोध जताने लगे। देखते ही देखते दूसरे पूजा पंडालों की समितियां भी समर्थन में उतर आईं। इससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। साउंड सिस्टम जब्त करने पर नाराजगी देवी स्थान पूजा समिति के सदस्यों ने प्रशासन की कार्रवाई को ज्यादती बताते हुए विरोध जताया। उनका कहना था कि पंडाल में डीजे नहीं बजाया जा रहा था। साउंड बॉक्स के माध्यम से कम आवाज में श्रद्धालुओं को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और देवी-देवताओं से जुड़े कार्यक्रम दिखाए जा रहे थे। इसी दौरान नरकटियागंज के एसडीपीओ मौके पर पहुंचे। उनके आदेश पर साउंड सिस्टम जब्त कर लिया गया। इसी कार्रवाई के बाद श्रद्धालु आक्रोशित हो गए।