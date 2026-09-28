Bihar News: शराब की भट्ठी बचाने को पुलिस से भिड़े धंधेबाज, तीन थानों की फोर्स पहुंची तो अंधेरे में भागे

जागरण संवाद सूत्र, मनुआपुल (पश्चिम चंपारण)। लाला टोला गरभुआ गांव में शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस को उस समय मुश्किल का सामना करना पड़ा, जब धंधेबाजों और उनके स्वजन ने घरों की तलाशी का विरोध शुरू कर दिया।

पुलिस टीम को सर्च करने से रोकते हुए हंगामा किया गया। स्थिति बिगड़ती देख तीन थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। भारी संख्या में पुलिस पहुंची तो धंधेबाज अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने अलग-अलग छह घरों में तलाशी लेकर 38.2 लीटर चुलाई शराब बरामद की। 40 लीटर अर्धनिर्मित शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने धंधेबाजों के घर और दरवाजे के पास से एक कार व चार बाइक भी जब्त की हैं।

तलाशी रोकने को लेकर शुरू हुआ हंगामा सिरिसिया थाना क्षेत्र के लाला टोला गरभुआ गांव में रविवार देर शाम पुलिस टीम शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी। टीम ने संदिग्ध घरों की तलाशी शुरू करनी चाही तो धंधेबाज और उनके स्वजन विरोध पर उतर आए।

पुलिसकर्मियों को घर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। देखते ही देखते मौके पर हंगामा शुरू हो गया। कुछ देर के लिए गांव में तनाव की स्थिति बन गई। तीन थानों से पहुंची अतिरिक्त पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने आसपास के तीन थानों से अतिरिक्त बल मंगाया। पुलिस बल के पहुंचते ही मौके पर मौजूद धंधेबाज इधर-उधर भागने लगे। अंधेरा होने के कारण कई आरोपित पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने चिन्हित घरों की तलाशी ली।

छह घरों से मिली शराब तलाशी के दौरान अलग-अलग छह घरों से कुल 38.2 लीटर चुलाई शराब बरामद हुई। इसके अलावा करीब 40 लीटर अर्धनिर्मित शराब मिली, जिसे पुलिस टीम ने मौके पर ही बहाकर नष्ट कर दिया। शराब बनाने के धंधे से जुड़े सामान की भी जांच की गई।