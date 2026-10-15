खादी उत्पादों पर 30 प्रतिशत तक की विशेष छूट, बगहा में 30 अक्टूबर तक चलेगी प्रदर्शनी

संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिमी चंपारण)। Khadi Gramodyog Exhibition Bagaha: जिले के अनुमंडल परिसर स्थित खादी ग्रामोद्योग के तत्वावधान में आयोजित प्रदर्शनी मेला का गुरुवार को एसडीएम चांदनी कुमारी ने उद्घाटन किया।

उद्घाटन के बाद उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया और उपलब्ध खादी वस्त्रों की सराहना की। यह प्रदर्शनी मेला 15 अक्टूबर से शुरू होकर 30 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी।

वस्त्रों पर विशेष छूट

इस प्रदर्शनी में ग्राहकों को खादी के उत्पादों की खरीदारी पर 30 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी जा रही है। मेले में शर्ट, पैंट, कुर्ता, कंबल और साड़ी सहित खादी से बने विभिन्न वस्त्रों का विस्तृत संग्रह उपलब्ध कराया गया है। छूट मिलने से स्थानीय निवासियों को काफी किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खादी उत्पाद खरीदने का बेहतरीन अवसर मिल रहा है।