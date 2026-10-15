खादी उत्पादों पर 30 प्रतिशत तक की विशेष छूट, बगहा में 30 अक्टूबर तक चलेगी प्रदर्शनी
Khadi Cloth Discount Bagaha:बगहा में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है, जहाँ 30 अक्टूबर तक खादी उत्पादों पर 30% ...और पढ़ें
HighLights
बगहा में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन एसडीएम ने किया।
खादी उत्पादों की खरीद पर 30% तक की विशेष छूट उपलब्ध।
पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा, कारीगरों को स्वरोजगार प्रदान।
संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिमी चंपारण)। Khadi Gramodyog Exhibition Bagaha: जिले के अनुमंडल परिसर स्थित खादी ग्रामोद्योग के तत्वावधान में आयोजित प्रदर्शनी मेला का गुरुवार को एसडीएम चांदनी कुमारी ने उद्घाटन किया।
उद्घाटन के बाद उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया और उपलब्ध खादी वस्त्रों की सराहना की। यह प्रदर्शनी मेला 15 अक्टूबर से शुरू होकर 30 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी।
वस्त्रों पर विशेष छूट
इस प्रदर्शनी में ग्राहकों को खादी के उत्पादों की खरीदारी पर 30 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी जा रही है। मेले में शर्ट, पैंट, कुर्ता, कंबल और साड़ी सहित खादी से बने विभिन्न वस्त्रों का विस्तृत संग्रह उपलब्ध कराया गया है। छूट मिलने से स्थानीय निवासियों को काफी किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खादी उत्पाद खरीदने का बेहतरीन अवसर मिल रहा है।
पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद
खादी ग्रामोद्योग सेवा संघ के सचिव पंकज पांडेय ने बताया कि खादी का मुख्य उद्देश्य लोगों तक पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ उत्पाद पहुंचाना है।
खादी का निर्माण मुख्य रूप से हाथ से सूत कातने और बुनाई की पारंपरिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। यह पहल ग्रामीण कारीगरों और बुनकरों को स्वरोजगार तथा आजीविका उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
पारंपरिक परिधानों की मांग
वर्तमान समय में दैनिक उपयोग के साथ-साथ पारंपरिक परिधानों के लिए भी खादी के प्रति लोगों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। आयोजकों ने शहरवासियों से प्रदर्शनी में पहुंचकर खादी उत्पादों की खरीदारी करने और बुनकरों का प्रोत्साहन करने की अपील की है।
उद्घाटन के दौरान भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विशाल पांडेय, नगर अध्यक्ष राजन गुप्ता, रोहित कुमार और रजत कुमार मौजूद रहे।
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