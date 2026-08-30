बेतिया में इंस्टाग्राम का प्यार पहुंचा मंदिर की चौखट तक, थाने में पंचायत के बाद प्रेमी जोड़े ने लिए सात फेरे

संवाद सूत्र, जगदीशपुर। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और आखिरकार मामला जगदीशपुर थाने से होते हुए हनुमान मंदिर तक पहुंच गया, जहां प्रेमी जोड़े के स्वजन की रजामंदी से जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बन्हौरा गांव निवासी बलराम कुमार और दिउलिया गांव निवासी राजकली कुमारी की शादी करा दी गई।

बताया जाता है कि दोनों के बीच पिछले तीन वर्षों से इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत हो रही थी। समय के साथ दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई। शनिवार की सुबह दोनों घर से निकल गए। युवती के स्वजन ने इसकी सूचना जगदीशपुर थाना को दी, जिसके बाद दोनों की तलाश शुरू हुई। खोजबीन के दौरान दोनों के बेतिया राजड्योढ़ी स्थित चिल्ड्रेन पार्क में होने की सूचना मिली।