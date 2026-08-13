स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारत-नेपाल बार्डर पर हाई अलर्ट, बिना ID Card आर-पार जाने पर सख्त रोक

संवाद सूत्र, भंगहा (पश्चिम चंपारण)। स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2026) को लेकर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मैनाटांड़ प्रखंड क्षेत्र में सीमा पर तैनात एसएसबी की 47वीं और 44वीं बटालियन के जवानों ने हाई अलर्ट जारी करते हुए चौकसी बढ़ा दी है।

इनरवा, बसंतपुर, भेड़िहारी, भंगहा, पचरौता, सिसवा, नगरदेही समेत विभिन्न बॉर्डर प्वाइंटों पर विशेष निगरानी की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आने-जाने वाले लोगों की गहन जांच की जा रही है। जवान यात्रियों के पहचान पत्रों की जांच करने के साथ उनके सामान की भी तलाशी ले रहे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

सीमा क्षेत्र में एसएसबी जवानों की ओर से पैदल गश्त बढ़ा दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सीमा से सटे गांवों में भी जवानों की सक्रियता बढ़ गई है। एसएसबी की ओर से स्थानीय लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल सुरक्षा बलों को दें। अवैध गतिविधियों पर भी निगरानी स्वतंत्रता दिवस के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीमा क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीमा से होने वाली अवैध गतिविधियों पर भी जवानों की नजर है। बॉर्डर प्वाइंटों पर नियमित जांच के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त की जा रही है।