भारत-नेपाल बॉर्डर पर चारपहिया तीनपहिया की राह खुलने का इंतजार, इनरवा में दूसरे दिन भी धरना

संवाद सूत्र, भंगहा (पश्चिम चंपारण)। इंडो-नेपाल बॉर्डर पर इनरवा के रास्ते चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक के विरोध में सीमावर्ती लोगों का धरना सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।

रविवार को देर शाम तक प्रदर्शन के बाद सोमवार सुबह छह बजे से ही लोग बॉर्डर पर जुट गए और धरना शुरू कर दिया।प्रदर्शनकारियों ने ठोरी और भिस्वा बॉर्डर की तर्ज पर इनरवा बॉर्डर से भी चारपहिया और तीनपहिया वाहनों का आवागमन बहाल करने की मांग की।

लोगों का कहना है कि आवागमन पर पाबंदी से सीमावर्ती क्षेत्र के आम लोगों के साथ व्यवसायियों की परेशानी बढ़ गई है। फिलहाल केवल पैदल लोगों को सीमा पार आने-जाने की अनुमति है। साइकिल, बाइक समेत अन्य वाहनों के आवागमन पर भी रोक है।