गंडक बराज से रिकॉर्ड पानी डिस्चार्ज, पश्चिम चंपारण के निचले इलाकों में बाढ़

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Gandak Barrage Discharge: नेपाल और स्थानीय स्तर पर लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।

शनिवार दोपहर वाल्मीकिनगर गंडक बराज से इस साल का सर्वाधिक 3,00,400 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बराज के सभी 36 फाटक उठा दिए गए हैं।

जलस्तर में हुआ भारी इजाफा

नेपाल के देवघाट में भी दोपहर तक 4,40,400 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। 26 अगस्त को नेपाल में हुए हादसे के बाद दो सितंबर को 1.83 लाख डिस्चार्ज किया गया था। नेपाल और तराई क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ा है।

निचले इलाकों में घुसा पानी गंडक बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने का असर निचले इलाकों में साफ दिखने लगा है। वाल्मीकिनगर के लक्ष्मीपुर-रामपुरवा पंचायत के चकदहवा, रोहुआ, संतपुर सोहरी और भेड़ियारी बंगाली टोला समेत आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है।