बगहा में नहर पार कर रहा था युवक, पानी से निकला मगरमच्छ और कर दिया हमला

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। नहर पार करना एक युवक के लिए उस समय जान पर भारी पड़ गया, जब पानी में छिपे मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला कर दिया।

मगरमच्छ के हमले से युवक के दाहिने हाथ में गंभीर चोट लगी। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। पटखौली थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा गांव निवासी 40 वर्षीय राजन गोंड़ बुधवार सुबह गांव के समीप स्थित नहर पार कर रहे थे।