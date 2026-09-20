Bihar News : 33 बच्चों का पिता रोनाल्डो नहीं रहा, चितवन निकुंज में पसरा मातम

संवाद सूत्र, वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण)। चितवन निकुंज का सबसे चर्चित और बलशाली जंगली हाथी रोनाल्डो अब नहीं रहा। 53 वर्षीय रोनाल्डो की शनिवार की शाम बीस हजारी ताल के समीप बिजली के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई।

रोनाल्डो की मौत से चितवन निकुंज में शोक का माहौल है। प्रजनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने वाले रोनाल्डो के सौराहा हाथीशाला में 33 बच्चे हैं, जबकि छह हथिनियां अभी गर्भवती हैं। सड़क किनारे पड़ा मिला हाथी का शव शनिवार की शाम स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे एक हाथी को मृत अवस्था में देखा। इसकी सूचना करीब 700 मीटर दूर स्थित नेपाली सेना के सुरक्षा पोस्ट को दी गई। जानकारी मिलते ही चितवन निकुंज के सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक और नेपाली सेना के जवान मौके पर पहुंचे। जांच में मृत हाथी की पहचान रोनाल्डो के रूप में हुई।

17 फीट ऊंचे तार की चपेट में आया चितवन राष्ट्रीय निकुंज के सूचना अधिकारी अविनाश थापा मगर ने बताया कि वरांडाभार पोस्ट के पास नेपाली सेना की ओर से करीब 17 फीट ऊंचे बिजली के तार से बाउंड्री फेंसिंग की गई है। इसी फेंसिंग की चपेट में आने से रोनाल्डो की मौत हुई। घटना के बाद निकुंज प्रशासन और सेना के जवानों ने मौके पर जांच की।