वीटीआर में जंगल सफारी के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 16 अक्टूबर से वीटीआर में फिर रोमांच

संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण) । इस महीने शुरू होने वाले पर्यटन सत्र को लेकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) प्रशासन की ओर से सुगबुगाहट तेज हो चला है।

लेकिन अभी मौसम विभाग की चेतावनी व हथिया नक्षत्र को लेकर अंदर ही अंदर चर्चा हो रही है कि अगर क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत कार्य कराया जाएगा तो वर्षा होने के बाद स्थिति यथावत हो जाएगी।

यहां बता दे कि हाल में लगातार बारिश और नेपाल से आए बाढ़ के पानी से वीटीआर के कई हिस्से जलमग्न हो गए थे। अब पानी उतरने के बाद भी कई जगहों पर पानी जमा है।

ऐसे में अगर विभाग उस जल जमाव को समाप्त कर देता है तो बारिश होने के बाद फिर वही परेशानी होगी। वैसे अंदर ही अंदर वन विभाग पर्यटन व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा है। होटल और अन्य सुविधाओं को पहले ही व्यवस्थित किया जा रहा है।

जिसके बाद जंगल सफारी के रास्तों का निरीक्षण किया जाना है। वैसे वनकर्मी सफारी मार्ग पर गिरे पेड़, जल भराव और रास्ते को हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। जिसमें पाया गया है कि बाढ़-बारिश से कई जगह रास्ते प्रभावित खराब हो गया है।

मौसम व संभावित वर्षा के कारण विभाग पर्यटन सत्र चालू करने में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। कारण कि जंगली रास्तों की मरम्मत के लिए विभाग के द्वारा एक ही बार राशि आवंटित की जाती है।अगर पूरा बरसात समाप्त होने के बाद पर्यटन सत्र चालू होता है तो विभाग को फिर से रास्ता मरम्मत की नौबत नहीं आएगी।