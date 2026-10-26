West Champaran : मिठाई, खोवा और पनीर खरीदते समय रहें सावधान, मिलावटी खाद्य पदार्थ बिगाड़ सकते हैं सेहत

संवाद सूत्र, रामनगर (पश्चिम चंपारण)। नगर में खाद्य पदार्थों में मिलावट चिंता का विषय है। मसाले, आटा, चावल, घी, पनीर, दूध, खोवा और मावा जैसी रोजमर्रा की चीजों की शुद्धता जांचने का स्थानीय स्तर पर कोई स्पष्ट पैमाना नहीं है।

लोग मिलावटी सामान खरीदने के आदी होते जा रहे हैं, जबकि इसका असर सेहत पर धीरे-धीरे दिखाई देता है। कई बार बीमारी होने पर ही मिलावट के नुकसान का पता चलता है। नगर में होटल, रेस्टोरेंट और चाट-पकौड़ी की दुकानें लगातार खुल रही हैं। यहां साफ-सफाई और लाइसेंस की व्यवस्था कैसी है, इसकी जानकारी आम तौर पर नहीं होती। छोटे दुकानदारों को जागरूक कर करीब 200 लोगों को लाइसेंस दिलाया गया है। साफ-सफाई और व्यवस्था को लेकर दो दर्जन दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। जुर्माना वसूलने का अधिकार नगर परिषद को है और इस संबंध में उसे सूची दी गई है।



दीपावली, छठ, चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज जैसे कई त्योहार आ रहे हैं। इस दौरान मिठाई समेत कई खाद्य पदार्थ खरीदे जाते हैं। बाजार में मिलावटी और सिंथेटिक खाद्य सामग्री पहुंचने की आशंका है।