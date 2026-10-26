बिहार में रूपा की गंध पाकर बेकाबू नर हाथी, रेलवे ट्रैक पर पहुंचा तो थम गई ट्रेनों की रफ्तार

तूफानी चौधरी, बगहा (पश्चिम चंपारण)। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) के वाल्मीकिनगर क्षेत्र से गैंडे के रेस्क्यू के लिए मदनपुर पहुंचा नर हाथी हथिनी की गंध पाकर बिदक गया था। इसके बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया।

हाथी के बेकाबू होने के कारण वह रेलवे लाइन पर चढ़ गया था, जिससे वाल्मीकिनगर रोड रेलवे स्टेशन और पनियहवा के बीच रेल सेवा प्रभावित हो गई थी।

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, नर हाथी के इस तरह लंबी दूरी तय कर दूसरे वन क्षेत्र में पहुंचने का संबंध उसके प्रजनन काल और मस्त की अवस्था से हो सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, हाथियों के प्रजनन के लिए कोई निश्चित महीना निर्धारित नहीं है। वे सालभर प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से जनवरी के बीच उनकी प्रजनन गतिविधियां अधिक सक्रिय मानी जाती हैं।

वर्षा के बाद जंगल में भोजन और पानी की पर्याप्त उपलब्धता भी हाथियों की गतिविधियों को प्रभावित करती है। वर्तमान समय इसी सक्रिय अवधि का है।

मदनपुर के जंगल में वर्षों से अकेली रह रही हथिनी रूपा

स्थानीय वनकर्मियों के अनुसार, मदनपुर वन क्षेत्र में रेस्क्यू की गई हथिनी रूपा लंबे समय से अकेले रह रही है। माना जा रहा है कि हथिनी की गंध ने नर हाथी को अपनी ओर आकर्षित किया होगा।

हाथियों की सूंघने की क्षमता काफी विकसित होती है। इसी कारण वे दूर मौजूद दूसरे हाथियों की गंध पहचान सकते हैं। हालांकि, नर हाथी के मदनपुर पहुंचने के पीछे हथिनी की गंध ही मुख्य कारण थी या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।