Bihar Tourism : बाघों के दीदार के लिए हो जाइए तैयार, 17 अक्टूबर से खुलेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। नए पर्यटन रूट के साथ 17 अक्टूबर से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। दिन 11 बजे से यहां जंगल सफारी की शुरुआत की दी जाएगी।

इस बार के जंगल सफारी में पर्यटकों की सुविधा के लिए चार नए रूटों को विकसित किया गया है। जहां पर्यटक बाघ सहित अन्य वन्य जीवों का नजदीकी से दीदार कर सकेंगे।

वीटीआर के क्षेत्र निदेशक गौरव ओझा ने बताया कि पर्यटकों की सुविधाजनक ठहराव के लिए मुख्य रूप से तीन पर्यटन केंद्रों वाल्मीकिनगर, मंगुराहां एवं गोबर्द्ध्ना में कमरे आरक्षित किए जा सकेंगे।

वाल्मीकिनगर पर्यटन केंद्रों पर 26 कमरा, कोतराहां में एक डोरमेट्री हॉल, दो ईको हट, मंगुराहां पर्यटन केंद्र में 16 कमरा, एवं गोबर्द्ध्ना में 4 ईको हट, टेंट हट एवं 4 सुईट कमरा उपलब्ध कराया गया है।

इस बार चार नए रूटों से पर्यटक उठाएंगे जंगल सफारी का लुत्फ

इस बार पर्यटकों की सुविधा के लिए वीटीआर प्रशासन की ओर से चार नए पर्यटन रूटों को विकसित किया गया है। नए पर्यटन रूटों में

1. मदनपुर स्थित गेटवे ऑफ वीटीआर से मदनपुर देवी स्थान दर्शन एवं दिल्ली कैंप तक।

2. वाल्मीकिनगर पर्यटन केंद्र से गोनौली वन प्रक्षेत्र में बने गिद्ध् संरक्षण केंद्र तक

3. वाल्मीकिनगर पर्यटन केंद्र से गोबर्द्ध्ना एवं मंगुराहां पर्यटन केंद्र तक भाया गिद्ध् संरक्षण केंद्र गोनौली चिउटांहा, रघिया बफर जोन में सफारी होगा।

4. मंगुराहां पर्यटन केंद्र में भवानीपुर नाका से मानपुर तक।

जंगल सफारी करने वाले पर्यटकों की लगातार बढ़ रही संख्या वीटीआर में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। वर्ष 2021-22 में जहां 11338 पर्यटक जंगल सफारी किए थे, जो 2022-23 में बढ़कर 17198 हो गए।