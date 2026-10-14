पश्चिम चंपारण में ठगी का नया तरीका, रुमाल में नोटों का बंडल दिखाकर महिला से 50 हजार उड़ाए

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। बैंक से अपनी मेहनत की कमाई निकालकर घर लौट रही थीं, लेकिन रास्ते में दो शातिर ठगों ने ऐसा जाल बिछाया कि पल भर में 50 हजार रुपये गंवा बैठीं।

बदमाशों ने रुमाल में बंधे कागज के बंडल को नोटों की गड्डी बताकर महिला को भरोसे में लिया और उनके झोले से असली रुपये लेकर चंपत हो गए। जब महिला ने रुमाल खोला तो उसमें नोटों की जगह कागज देखकर उनके होश उड़ गए। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज की यह घटना लोगों को सतर्क करने वाली है।

महिला को झांसे में लेकर दो उचक्कों ने 50 हजार रुपये ठग लिए सेंट्रल बैंक से रुपये निकालकर घर जा रही एक महिला को झांसे में लेकर दो उचक्कों ने 50 हजार रुपये ठग लिए हैं। इस घटना में बदमाशों ने महिला को कागज का बंडल थमाया और उसके झोले से असली रुपये लेकर फरार हो गए।

ठगी की शिकार महिला शमीमा खातून रोती-बिलखती शिकारपुर थाना पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी। महिला ने बताया कि वह बैंक में रुपये निकालने आई थी। फार्म भरने के दौरान उसने वहां मौजूद एक युवक की मदद ली। इसी बीच दूसरा युवक भी उसके पास पहुंचा और बातचीत करने लगा।