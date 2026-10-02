Bihar News : बेतिया-पटजिरवा मार्ग पर बह गया आरसीसी पुल, थम गई आवाजाही, सड़क का 20 फीट हिस्सा भी क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। योगापट्टी के गोलाघाट में चंपारण तटबंध टूटने के बाद बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। पानी के दबाव ने अब सड़कों और पुलों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है।

शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे बैरिया प्रखंड में पुजहा-पटजिरवा-बेतिया मुख्य मार्ग पर छोटलाल चौक के पास आरसीसी पुल पानी के तेज दबाव में बह गया। इसके साथ ही सड़क का करीब 20 फीट हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। इससे इस महत्वपूर्ण मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। तिरहुत नहर की उप वितरणी का तटबंध टूटा बाढ़ के पानी के दबाव से तिरहुत नहर की उप वितरणी का तटबंध भी टूट गया। इसके बाद पानी सड़क पर फैल गया और पुल के आसपास तेज बहाव की स्थिति बन गई।